Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, indagato per corruzione (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, é indagato per corruzione dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.





Roberto Occhiuto: “È come un’accusa di omicidio”

Catanzaro, 11 giugno 2025 – Una scossa profonda attraversa il panorama politico calabrese: il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione. A rivelarlo è stato lui stesso, attraverso un video commento pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, in cui ha parlato con tono diretto, visibilmente provato, ma deciso a chiarire la propria posizione.

“Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. È la prima volta nella mia vita che ricevo un avviso di garanzia”, ha dichiarato Occhiuto nel video. “Mi dicono che si tratta di un’inchiesta più ampia, che coinvolge diverse persone. Ma per me, che ho sempre governato con rigore assoluto, è un colpo durissimo”.

L’indagine: un contesto ancora da chiarire

Secondo le prime informazioni, il presidente sarebbe coinvolto in una inchiesta giudiziaria per corruzione condotta dalla procura, ma i dettagli precisi delle contestazioni non sono ancora noti. Lo stesso Occhiuto ha dichiarato di non conoscere nemmeno il fatto oggetto dell’indagine e di aver chiesto di essere interrogato immediatamente, anche “al buio”, per chiarire ogni possibile dubbio.

“Essere iscritto nel registro degli indagati, anche a mia tutela, è per me una cosa infamante. È come se mi avessero accusato di omicidio. Non posso accettare nemmeno l’idea di essere associato a qualcosa che somiglia alla corruzione”.

Un appello alla trasparenza: “Indagate, controllatemi tutto”

Nel video, Occhiuto ha ribadito con fermezza il proprio impegno per la legalità:

“Controllatemi tutto. Indagate con il massimo rigore. In questi anni ho detto che in Calabria bisogna indagare, sempre. E lo ripeto oggi, anche su di me. Perché non ho fatto nulla di male. Per questo ho chiesto di essere sentito dai magistrati il prima possibile”.

Reazioni e clima politico

La notizia, rilanciata in pochi minuti sui social e sui principali media nazionali, ha generato una forte eco politica. Alcuni esponenti dell’opposizione chiedono chiarezza immediata, mentre altri difendono il presidente, invitando a non trarre conclusioni affrettate. Tra i sostenitori, molti messaggi di solidarietà sono comparsi sotto il post Facebook in cui Occhiuto ha pubblicato il video.





Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti