Rocambolesco inseguimento lungo la SS106: 20enne senza patente tenta di investire un Carabiniere. Tutti i dettagli

Rocambolesco inseguimento lungo la SS106: 20enne senza patente tenta di investire un Carabiniere a Rocca di Neto"

Un increscioso episodio si è verificato a Rocca di Neto, in provincia di Crotone, quando un ragazzo di 20 anni, originario dell'Ucraina ma residente da tempo nella zona, è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento lungo la SS106. A quanto riferiscono i Carabinieri, il giovane non era in possesso della patente di guida, mai conseguita.

Tutto ha avuto inizio nel centro abitato di Rocca di Neto, dove il ragazzo è stato notato al volante di un'auto sottratta, ignaro dei genitori. Al momento di un posto di controllo effettuato dai Carabinieri di Scandale, in servizio nel comune della Valle del Neto, il giovane ha scelto di non fermarsi e ha cercato di fuggire a tutta velocità. I militari di Crotone, consapevoli della situazione, avevano posizionato un posto di blocco presso la rotonda di Passovecchio per tentare di fermarlo.

Quando il giovane ha visto i Carabinieri, ha dapprima deciso di fermarsi, ma poi, in un istante, ha accelerato cercando di dileguarsi e sfuggire all'arresto. Uno dei militari si è avvicinato per intimargli di fermarsi, ma il ragazzo, senza esitazione, ha mirato l'auto verso il Carabiniere, cercando di investirlo in pieno. Per fortuna, grazie alla prontezza del Carabiniere, che ha evitato l'investimento spostandosi sul ciglio della strada, la tragedia è stata scongiurata. I colleghi giunti in aiuto hanno comunque bloccato il giovane alla fine della sua spericolata corsa.

Il ragazzo è stato immediatamente portato in caserma e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, come stabilito dalle autorità giudiziarie di Crotone. (Immagine archivio)