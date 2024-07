Roccella Summer Festival 2024, già sold out la data di Annalisa. Pochi i biglietti rimasti per i concerti dei Pooh e de Il Volo

Dopo il memorabile taglio del nastro con la straordinaria doppia data di Biagio Antonacci che di fatto ha dato il via all’intera estate calabrese con un doppio sold out, il Roccella Summer Festival 2024 si appresta ad entrare nel vivo con la lunga serie di concerti che si alterneranno nelle settimane di agosto sul palco della rinnovata area del Teatro al Castello di Roccella Jonica. E già non mancano i primi successi. In attesa del prossimo concerto in cartellone, il 6 agosto con Umberto Tozzi che farà tappa a Roccella per il suo ultimo tour, quello di chiusura della carriera, nelle scorse settimane si è già registrato il primo sold out: non ci sono più biglietti disponibili per il concerto di Annalisa in programma per il 12 agosto con l’unica data calabrese della versione outdoor del tour “Tutti nel vortice”. Ma non finisce qua, anche per i concerti dei Pooh (14 agosto) e de Il Volo (27 agosto), sono rimasti davvero pochissimi biglietti.

Prevendite dunque a gonfie vele per il Festival della musica dal vivo che è ormai punto di riferimento non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione, unico nel suo genere. Per quanto riguarda il resto della programmazione l’8 agosto ci sarà il ciclone travolgente di Emma, il 9 agosto, farà tappa a Roccella Jonica il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio, mentre il 10 agosto ci sarà la Premiata Forneria Marconi con il tour “PFM canta De André anniversary”. Il 13 agosto toccherà infatti ad Ariete, con l’unica data in Calabria della sua “Notte d’estate”, mentre il 20 agosto spazio al rocker per eccellenza, il mitico Piero Pelù che recupererà la data rinviata dallo scorso anno del tour in concerto con i suoi Bandidos. La Tuta gold di Mahmood arriverà poi in Calabria in esclusiva il prossimo 23 agosto, prima della chiusura dell’edizione 2024 del Roccella Summer Festival, sarà affidata al trio vocale Il Volo.

Il progetto Roccella Summer Festival rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Info e biglietti

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

0961.553185

www.roccellasummerfestival.it

