Roccella Summer Festival 2025, ci saranno anche i Baustelle al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). Il concerto si terrà il 12 agosto

Ci saranno anche i Baustelle nel cast del Roccella Summer Festival 2025. Dopo le date di Gianna Nannini (21 agosto), Ghali (13 agosto) e Alessandra Amoroso (18 agosto), è di queste ore l’annuncio che farà tappa al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) anche il gruppo di Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, che nell’occasione dei venticinque anni della band, hanno annunciato “El Galactico summer live”, una serie di appuntamenti live questa estate nei principali festival italiani, tra cui il Roccella Summer Festival dove i Baustelle si esibiranno il prossimo 12 agosto. Con l’uscita del singolo “Spogliami” per BMG, i Baustelle hanno inaugurato un nuovo capitolo che proseguirà con l’uscita del nuovo album El Galactico, prevista il 4 aprile prossimo.

L’album El Galactico è disponibile in pre-order in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD.

L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition. I Baustelle hanno già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con El Galactico Festival che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato. Durante El Galactico Festival - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - il primo festival ideato, scritto e diretto dalla band, i Baustelle si esibiranno insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata.

El Galactico Festival - in collaborazione con il Post - è organizzato anche grazie al sostegno di Shaft. Lungarno è Local Media Partner del Festival e Controradio è la Local Radio Partner. I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it