Roccella Summer Festival 2025, il 22 agosto arriva al Teatro a Castello Francesco Renga con il tour “Angelo – Venti”

Lo vedremo questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo per il duetto insieme ai Modà, Francesco Renga che ha appena annunciato il suo nuovo tour “Angelo – Venti”, che farà tappa anche a Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival 2025 il prossimo 22 agosto. Il concerto si aggiunge alla programmazione già annunciata che vedrà esibirsi al Teatro al Castello i Baustelle (12 agosto), e poi Ghali (13 agosto), Alessandra Amoroso (18 agosto), Gianna Nannini (21 agosto).

Quest’anno per Francesco Rena è un anno importante: nel 2025 la sua “Angelo” compie 20 anni e da giugno l’artista sarà live con un tour apposito che celebrerà il brano iconico con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Il tour, che prenderà il via il 21 giugno da Vicenza e proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane, sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

Inoltre, venerdì 14 febbraio, Francesco Renga regalerà già al suo pubblico, come si diceva, una performance di “Angelo” quando si esibirà sul palco di Sanremo nelle serata dei duetti, insieme ai Modà, proprio sulle note della canzone con cui trionfò 20 anni fa.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it