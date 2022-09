Rogo a Cabina Enel a Soverato, momenti di panico in prossimità della pineta, intervento dei Vvf

SOVERATO (CZ) 7 AGO - Momenti di panico questa mattina nella zona dell'area mercatale in prossimità della pineta nel comune di Soverato. Per cause accidentali una cabina Enel è stata interessata da un incendio. Numerose le richieste di intervento pervenute presso la SO115 di Catanzaro che nell'immediato inviava sul posto la squadra del distaccamento di Chiaravalle Centrale.

Intervento vigilfuoco è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante nonché alla messa in sicurezza della zona in attesa dei tecnici enel. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza.