Rogo in palazzo a Milano, evacuate 50 persone. In ospedale 4 operai, i dettagli

Rogo in palazzo a Milano, evacuate 50 persone. In ospedale 4 operai che hanno cercato di spegnere le fiamme

MILANO, 23 SET - Cinquanta persone sono state evacuate da un palazzo di via Tommaso da Cazzaniga, a Milano, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano.

Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo con cinque squadre.

Quattro operai che lavoravano in strada alle tubazioni del gas, al civico 6, sono stati portati in ospedale in codice giallo dopo essere intervenuti nel tentativo di spegnere le fiamme, richiamati dalle grida di un minore.

I vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento del rogo.

Non risultano feriti e le persone evacuate sono state fatte rientrare in casa. All'interno dell'appartamento è stato trovato un gatto, che è stato portato in salvo. (Ansa).