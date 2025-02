Roma, 16enne accoltellato durante una rapina: indagini in corso per trovare gli aggressori

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, la polizia indaga sull'accaduto.

ROMA - Un'aggressione violenta e ancora avvolta nel mistero ha scosso il cuore della Capitale.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, intorno alle 20.30, forse nel corso di una rapina. Il giovane, visibilmente sotto shock e sanguinante, è riuscito a raggiungere piazza Flavio Biondo, di fronte alla stazione ferroviaria di Trastevere, dove ha chiesto aiuto agli agenti di polizia.

La dinamica ancora da chiarire

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne avrebbe raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti con l'intento di derubarlo. Tuttavia, il luogo preciso dell'accoltellamento rimane incerto: potrebbe essere avvenuto nei pressi della stessa stazione di Trastevere o in altre zone frequentate dai giovani, come Testaccio.

I soccorsi sono stati immediati: un'ambulanza ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Le ferite riportate destano preoccupazione, ma al momento non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini della polizia

Gli investigatori del commissariato di Monteverde stanno vagliando ogni ipotesi. Gli agenti hanno già acquisito le prime testimonianze e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità degli aggressori.

Nel frattempo, cresce l'apprensione tra i residenti e i commercianti della zona, preoccupati per l'aumento di episodi di violenza che coinvolgono i giovanissimi.

"La sera, soprattutto nei pressi della stazione, la situazione è sempre più fuori controllo", racconta un residente del quartiere.

Sicurezza e giovani: un problema sempre più sentito

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree più frequentate della città. La criminalità minorile, il degrado e la mancanza di controlli adeguati sono temi sempre più urgenti. Le istituzioni locali assicurano massimo impegno nel contrastare questi fenomeni, ma la paura tra i cittadini resta alta.

Gli investigatori continuano la caccia agli aggressori: chiunque abbia visto qualcosa è invitato a contattare le forze dell’ordine. L'auspicio è che il 16enne possa presto fornire ulteriori dettagli utili per identificare i responsabili di questa brutale aggressione.