Roma. Bordoni (Lega), rifiuti città invasa, Ama riduce i passaggi nella Capitale

ROMA, 26 SETT - Sono mesi che segnaliamo il ritardo con cui l'Amministrazione sta gestendo la raccolta rifiuti, adesso dalla Stampa apprendiamo che l’Ama nel tentativo di far quadrare i conti ha dato luogo ad un consistente taglio degli straordinari ma così ha poco personale da mettere in strada la domenica per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento. Il risultato è che alcuni Municipi, che già lamentano di essere invasi dai rifiuti, ne saranno sommersi a tal punto che sulla questione è intervenuto anche l’Ordine dei Medici."



Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. "Le precarie condizioni igeniche delle strade preoccupano, un rischio per la salute pubblica dovuto all’accumulo dei rifiuti nelle strade. Già in molti quartieri la situazione è critica specie in quelli della “movida”, da San Lorenzo a Piazza Mancini, da Balduina a Piazzale delle Muse i cassonetti sono stracolmi. Senza contare il duro compito delle squadre di operatori costretti a coprire il territorio per la mancanza di personale. Una situazione grave che conferma l’inefficienza dell’attuale Amministrazione a gestire l’emergenza rifiuti nella Capitale."

Tiziano Rugi