Roma, doppio omicidio sulla Prenestina: coppia cinese uccisa davanti casa

ROMA – Una serata apparentemente come tante, terminata tragicamente in un agguato brutale.



Poco dopo le 23, sulla trafficata via Prenestina, a pochi passi dal vivace quartiere Pigneto, un uomo e una donna di origine cinese sono stati freddati da circa dieci colpi di arma da fuoco esplosi da due killer in scooter.



L’esecuzione, compiuta davanti al portone della loro abitazione, ha lasciato i corpi delle vittime senza vita a terra, in una scena drammatica che ha sconvolto l’intero quartiere.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, i due aggressori avrebbero agito rapidamente, con precisione chirurgica, per poi dileguarsi nel buio della notte romana.



Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, e sul tavolo rimangono ipotesi diverse: dal regolamento di conti, forse collegato ad attività illecite, fino a una possibile rapina finita nel sangue.

"Abbiamo sentito diversi spari, almeno dieci. È stato terribile", racconta con la voce tremante una residente della zona.



Al civico 62 di via Prenestina, dove viveva la coppia, abitano anche altre famiglie di origine cinese, che riferiscono di aver spesso udito accese discussioni provenire dall'appartamento delle vittime, circostanza che potrebbe fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

L’area in cui è avvenuto l’omicidio si trova vicino a uno dei cavalcavia della Tangenziale Est, una zona frequentata giorno e notte da automobilisti e pedoni, ora sotto shock per l'accaduto.



Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca di dettagli che possano aiutare a identificare gli assassini e ricostruire gli attimi precedenti alla tragica esecuzione.

Questo drammatico episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella Capitale, soprattutto nelle periferie urbane, spesso teatro di episodi violenti.



Intanto, la comunità cinese locale, attonita, chiede giustizia e sicurezza, mentre la città si sveglia, ancora una volta, scossa da un crimine efferato che reclama risposte rapide dalle autorità.