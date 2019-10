Roma, Raggi: AMA resta pubblica. Ma è preallarme rifiuti. oggi Salvini a sit-in Lega in Campidoglio

ROMA, 4 OTTOBRE - L'Ama "rimarrà pubblica, non fallirà e non verrà privatizzata": così la raggi sull'azienda de rifiuti di Roma. Sebbene "non ci sia ancora alcuna emergenza sanitaria la situazione in città è sicuramente allarmante", afferma intanto l'Ordine dei medici della Capitale. Stamani in piazza del Campidoglio anche Salvini al sit-in della Lega per chiedere le dimissioni della sindaca.