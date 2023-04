Roma: Udienza generale del Mercoledì. Sulla “papamobile” anche 4 bambini dell’I.C. “Mario La Cava” di Bovalino (Rc)

ROMA, 20 APR - Quella di ieri, vissuta all’interno della Città del Vaticano, è stata una giornata particolarmente intensa ed emozionante per i 51 bambini dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino che hanno partecipato, insieme alla moltitudine di visitatori e fedeli, alla tradizionale udienza generale del mercoledì con il Santo Padre, Papa Francesco. I ragazzi, festanti e riconoscibili dal cappellino rosso recante lo stemma dell’Istituto, erano accompagnati dalla Dirigente Scolastica, Dottoressa Rosalba Zurzolo e da alcuni docenti, in particolare: Maria Marcella Ruffo; Francesca Guida; Maria Blefari; Maria Giampaolo e Sonia Iemma.

L’atmosfera primaverile e carica di significato religioso ha contribuito a rendere “unica” la giornata che, certamente, rimarrà indelebile nella mente e nel cuore di tutti i partecipanti, ancor più di coloro che hanno avuto il privilegio di essere ospitati all’interno della papamobile bianca, al fianco del Sommo Pontefice per fare il consueto giro tra i vari settori delimitati dal famoso colonnato del Bernini. Infatti, poco prima dell’inizio dello svolgimento dell’incontro, i docenti accompagnatori sono stati invitati dal personale del Vaticano preposto all’organizzazione, a consentire a 4 bambini di salire sulla papamobile per stare seduti al fianco di Papa Francesco, invito colto ovviamente al volo. Gioia e felicità, questi i sentimenti che in quel momento trasparivano dal volto dei bambini e degli insegnanti rimasti quasi del tutto increduli a ciò che stavano vivendo, un momento che rimarrà certamente vivo e scolpito nella loro memoria. Terminato il giro nel tripudio della gente, i bambini sono scesi dalla papamobile visibilmente emozionati; l’auto si è poi fermata in prossimità del sagrato dove il Sommo Pontefice è sceso per iniziare l’incontro con i fedeli festanti che sventolavano bandierine ed intonavano cori.

(Fonte foto: SIR/Marco Calvarese)

Pasquale Rosaci