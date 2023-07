Romanderground, arriva il nuovo video con Danno “La forma dell'acqua” e parte il tour

A poco più di un mese dalla pubblicazione del loro ultimo album “Palingenesi”, i Romanderground pubblicano il video ufficiale di “La forma dell'acqua” featuring Danno (Colle der Fomento). La regia, come per i precedenti, è affidata a Thomas T. Fasciana per The Studio Agency. Tra le mura storiche del TeatroBasilica di Roma, Prisma e Mister T alternano le loro strofe con le rime di Danno che arricchisce il brano con le sue barre. Nel ritornello i tre MC si muovono insieme e le loro voci suonano all’unisono, rimarcando un concetto chiaro e definito: “I migliori sulla traccia. Best ever”.

Un tripudio di luci, colori e una scenografia industriale, fanno da sfondo ai tre rapper che nel video sono accompagnati dalla crew di street dancer H2O Femily, guidata dall’insegnante Salimè. Nelle scene presente anche DJ Snifta al giradischi, che apre e chiude il video con una routine di scratch costruita intorno alla celebre frase di Mike Tyson: “I’m the best ever”. Nel video compare anche il batterista Michael Masci, già dietro alle pelli per Noyz Narcos e Rancore tra gli altri, che accompagnerà la band in tour per la presentazione dell’ultimo album “Palingenesi”. Una scelta artistica per arricchire il tipico sound del live rap, con questa imponente sezione ritmica per conferire allo show un approccio dal vivo più serrato e impattante.

Le prime date del tour in continuo aggiornamento:

sabato 10 giugno Sottoscala9 Latina

sabato 17 giugno Next Emerson Firenze

venerdì 30 giugno A Skeggia Bologna

sabato 9 settembre Circolo Canottieri Solvay Rosignano (LI)

sabato 7 ottobre Ex Caserma Occupata Livorno

sabato 11 novembre Roma TBA