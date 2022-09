Roulette e slot machines, fra verità e falsi miti

Quando si parla di gioco d’azzardo, ci si approccia ad un mondo ricco di fascino e di mistero, visto che molti dei suoi giochi hanno origini incerte. Inoltre, spesso questi enigmi finiscono per alimentare la nascita di falsi miti che poi si espandono a macchia d’olio. Falsi miti che riguardano non solo cenni e fatti storici, ma anche argomenti come le tecniche vincenti e la possibilità di usare dei trucchetti per sbancare i casinò.

Purtroppo (o per fortuna) molte di queste credenze si rivelano scorrette e prive di alcun tipo di fondamento, anche se le si analizza da un punto di vista scientifico. Siccome due dei giochi d’azzardo più gettonati sono la roulette e le slot machines, noi oggi scopriremo cosa è vero e cosa è falso al riguardo.

La roulette fra falsi miti e mezze verità

Chi pensa che esistano tecniche di gioco e trucchi per vincere alla roulette, deve mettersi l’anima in pace, perché semplicemente la risposta è negativa. Questo discorso vale anche per i servizi digitali che, come LeoVegas, permettono di giocare alla roulette online, ma anche a tutti gli altri videogiochi di gambling. Un esempio concreto? C’è chi pensa che la corrosione e l’usura delle caselle possa modificare il moto della pallina, e dunque il suo posizionamento finale. Sebbene sia possibile (ma comunque molto improbabile) nella realtà, online ovviamente non si presenta il problema.

Per quanto concerne le tecniche vincenti, ci ha pensato Einstein a chiarire la verità dei fatti, dichiarando quanto segue: l’unico modo per ottenere la certezza di una vincita è rubare i soldi dal banco quando il dealer è distratto.

Quali sono le altre false verità sulla ruota? Che è un gioco di sola fortuna. Pur non esistendo tecniche in grado di assicurare la vittoria, ci sono comunque delle strategie efficaci per ottimizzare le giocate e massimizzare le puntate.

Le slot machines e le leggende metropolitane

Stessa storia per le slot machine, visto che in tanti si avvicinano alle macchinette commettendo un grave errore: pensano che insistendo sulla stessa slot, alla fine questa pagherà con gli interessi l’attesa e la pazienza. Non è affatto vero, perché l’eventuale vittoria del jackpot dipende esclusivamente dal caso, visto che ad ogni giro la macchinetta non tiene conto delle giocate precedenti. Quindi, per assurdo, una certa slot potrebbe anche non pagare per anni.

Inoltre, non esiste alcun tipo di strategia per aumentare le probabilità di vincita del jackpot, per lo stesso motivo visto proprio adesso: trattasi di un gioco del tutto casuale, pensato per divertirsi e per sperare nel classico “colpo della vita”. Rispetto ad altri giochi, come ad esempio il blackjack, nelle slot i conteggi matematici e probabilistici non servono a nulla. Un altro falso mito piuttosto frequente è che “se non vinco, la colpa è del gestore, che ha truccato la macchinetta”. Al di là della comprensibile rabbia derivante dalle sconfitte, è bene sapere che nessuno può manipolare questi dispositivi, perché i controlli sono massicci.

Roulette e macchinette entrano nell’immaginario collettivo, ma è il caso di far luce sui falsi miti e sulle mezze verità viste oggi, per poterci giocare spassionatamente.