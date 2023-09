Rubata e-bike a Vigile del fuoco durante intervento per maltempo. Idettagli

A Bolzano ignoti hanno rubato la mountainbike elettrica a una pompiera, mentre questa era impegnata per i danni causati dalla tempesta martedì sera.

Il furto è stato denunciato dal corpo volontario dei vigili del fuoco del capoluogo altoatesino su Facebook.



"Difficile da credere ma purtroppo realtà - si legge -.

Mentre il nostro corpo ieri a seguito del forte maltempo che si è abbattuto sul capoluogo è stato ininterrottamente operativo per diverse ore, qualcuno ha approfittato dell'occasione per asportare dalla nostra caserma una e-bike di una collega che in quel momento era uscita per un intervento".

I ladri sono entrati nella caserma nonostante la presenza di due pompieri, impegnati ad organizzare l'attività interventistica.

"Saremo lieti di ricevere informazioni utili sul caso.

Come molti altri membri, la nostra collega ieri ha lavorato tutta la sera per la popolazione senza ottenere nessuna retribuzione ma è dovuta tornare a casa senza bici", viene lamentato nel post.

Il corpo volontario ribadisce infine che continuerà a prestare il servizio, "ben sapendo che la maggioranza della popolazione bolzanina apprezza e onora il nostro lavoro".