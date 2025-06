Ruggero Pegna: “sindaco Murone premiato per umiltà e visione

Tempo di lettura: ~2 min

Elezione Murone

“La vittoria netta dell’avvocato Murone, nuovo sindaco di Lamezia Terme, è un premio ad un uomo che ha dimostrato serenità, capacità di ascolto, modi umili e rassicuranti e, ovviamente, visti i numeri, un premio ad un centro destra più unito che mai, nonostante la defezione di Bevilacqua.

La città ha creduto in questo nuovo progetto, basato su una maggioranza in consiglio comunale e il prezioso raccordo con tutti i livelli istituzionali, dalla Regione al Governo, e lo ha premiato con un consenso che non lascia dubbi.

Voglio rimarcare un dato che trovo straordinario: la grande partecipazione di giovani in tutta la campagna elettorale, motivo di speranza in un futuro sempre migliore per la nostra Città.

A volte si rimprovera alle nuove generazioni disinteresse per ogni tipo di impegno, ma questa tornata elettorale lametina ha smentito questo luogo comune, con scene d’entusiasmo di ragazzi e ragazze che non si vedevano da tempo per un risultato politico.

Al sindaco Murone formulo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà essere la giusta guida verso nuovi traguardi di crescita culturale, dei livelli di benessere e vivibilità, motore di sviluppo in tutti i campi e di una progettazione anche di natura urbanistica della Lamezia del futuro, cuore della Calabria; una Lamezia centrale, baricentrica e ben collegata anche per eventi e per ogni iniziativa a carattere regionale, sede naturale di strutture socio-culturali, sportive, commerciali e imprenditoriali a bacino anche interregionale.

Da segretario lametino dell’UdC, sono altresì portavoce degli auguri di tutto il partito, dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, al segretario regionale Salvatore Bolzumì e a quello provinciale Antonio Trifiletti, che hanno seguito attivamente, con interesse ed entusiasmo, questa competizione.

Sebbene non si sia riusciti a presentare la lista che avevamo immaginato con l’unione di UdC, CdU e nuova Democrazia Cristiana, per la defezione all’ultimo momento di quest’ultima, l’elezione di Giancarlo Nicotera nella lista Calabria Azzurra, che ci ha amichevolmente ospitato, attesta l’impegno profuso a sostegno della vittoria della coalizione e sarà di riferimento per tutti quelli che si riconoscono nei nostri simboli, garanzia della prosecuzione del nostro lavoro per la creazione di un centro cattolico, mite, moderato, su temi umanitari anche trasversale, forte e aperto a tutti i bisogni e alle aspettative dei nostri concittadini.

Auguri Lamezia.”

Ruggero Pegna

