Ruggero Pegna: "Questa estate si potranno effettuare grandi live!"

CATANZARO 19 MAG - "La notizia apparsa su molte testate giornalistiche, in base alla quale tutti i grandi live sono spostati al 2021, con la conseguenza che questa estate non ci saranno grandi eventi di musica e spettacolo, non è corretta".

E' quanto afferma il promoter e produttore Ruggero Pegna, negli anni scorsi dirigente di Assomusica e membro della Consulta Ministeriale per i Problemi dello Spettacolo, che aggiunge:"In realtà sono rinviati o annullati gli eventi che prevedono un numero superiore alle mille presenze di pubblico. Tutti gli altri si potranno realizzare regolarmente, nel rispetto delle misure anticontagio. Infine - conclude Pegna - voglio ricordare che la definizione di grande live non deve essere solo riferita alla quantità di pubblico, ma soprattutto alla qualità e allo spessore artistico dell'evento. Per cui, questa estate si potrà regolarmente assistere a grandi live con un afflusso massimo all"aperto di mille persone a sedere, opportunamente distanziate.

Questa tipologia, peraltro, è quella normale di molti grandi festival in teatri all'aperto e beni culturali, come piazze storiche. La comunicazione che ho letto non è corretta, genera confusione e danneggia numerosissimi operatori dello spettacolo e della Cultura".