Voli. Ryanair: scioperano per 24 ore gli equipaggi, 250 voli cancellati “Italia, Spagna, Portogallo,

Ryanair: scioperano per 24 ore gli equipaggi, 250 voli cancellati “Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio e Olanda



ROMA, 28 SETTEMBRE - E' cominciato dalla mezzanotte lo sciopero di 24 ore degli equipaggi di cabina di Ryanair in sei paesi europei, tra i quali l'Italia. Lo sciopero ha obbligato la compagnia a cancellare quasi 250 voli, che, secondo la Reuters, metteranno in difficolta' 40 mila passeggeri. Si sono mobilitati per fare pressioni contro la compagnia i dipendenti, oltreche' in Italia, anche in Spagna, Portogallo, Germania, Belgio e Olanda. In alcuni paesi scioperano anche i piloti.



Secondo i sindacati si tratta dello sciopero piu' importante nella storia della compagnia aerea, che invece insiste sostenendo che la stragrande maggioranza dei suoi 2400 voli in programma risultera' non interessato da "questi scioperi inutili". I sindacati chiedono paghe piu' alte e migliori condizioni di lavoro e di occupazione; in particolare per i dipendenti si chiedono contratti dei Paesi di residenza (Ryanair invece utilizza per gran parte del suo personale contratti di diritto irlandese).