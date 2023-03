Sabato 25 e domenica 26 marzo Giornate FAI di Primavera a Catanzaro: i servizi, l'isola pedonale e il programma

Sabato 25 marzo e domenica 26 marzo 2023 Catanzaro ritorna protagonista, tra le altre città, delle Giornate FAI di Primavera.



I luoghi da visitare, senza prenotazione:



- Gallerie del San Giovanni: domenica 26 marzo. Primo turno alle 17, secondo turno alle 18.00;

- Archivio Storico Emilia Zinzi: sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, dalle 09.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 18.30;

- Palazzo De Nobili: sabato 25 marzo e domenica 26 marzo dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

- Biblioteca Comunale De Nobili: sabato 25 marzo e domenica 26 marzo dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30;



- Villa Margherita: sabato 25 marzo e domenica 26 marzo dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30; Passeggiata, domenica 26 marzo: primo turno alle 10.00; secondo turno alle 11.30;

- Gallerie dei Cento Metri: sabato 25 marzo dalle 15.30 alle 17.00: Domenica 09.00 alle 13.00;

- Gallerie Funicolare, domenica 26 marzo: primo turno alle 10.00; secondo turno alle 11.30;





Solo su Prenotazione: Procura della Repubblica, sabato 25 marzo dalle 14.00 alle 18.00;



Solo su prenotazione e per i soli iscritti Fai. Prefettura: 25 marzo dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 09.30 alle 12.30



- Aree Parcheggio e navette Amc:

Piè di Sala con funicolare;

Bellavista con ascensore;

Musofalo con navetta



Sarà presente il trenino su Corso Mazzini: sabato dalle ore 16 alle ore 21 e domenica dalle ore 9 alle ore 12. La funicolare sarà aperta per le visite guidate, ma non in servizio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Il parcheggio del Musofalo sarà attivo con navetta sabato dalle ore 15 alle ore 20.30 e domenica con orario continuato dalle ore 9 alle ore 20.30. Il costo del servizio parcheggio è di 3 euro.Sarà attivo anche il parcheggio adiacente l'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con una tariffa di 1,50 la prima ora, 1 euro le ore successive.



- Isola Pedonale:





In occasione delle Giornate FAI di Primavera, verrà estesa l'Isola pedonale su Corso Mazzini. Sarà interdetto il traffico da piazza Garibaldi a piazza Cavour, con conseguenziale divieto di sosta nelle seguenti orari e date: Sabato 25 marzo dalle 16.00 - 21.00 e domenica 26 marzo dalle 09.00 alle 12.00.