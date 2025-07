Sai che la tua voce è uno strumento musicale?

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Roma, 11 luglio 2025 - Sapete qual è lo strumento musicale più avanzato? Potreste anche non crederci, ma è la vostra voce. Già, proprio così, la voce di ognuno di noi consente infatti ad ogni persona di potersi esprimere attraverso il suono. Ma questo lo sappiamo sin dalla più tenera età quando per farci assistere, notare e familiarizzare iniziamo a vocalizzare. È chiaro che da adulti possiamo fare di più, perché la voce con il tempo diventa espressione della nostra identità ed un potente canale di comunicazione. Non a caso, attraverso la voce instauriamo relazioni con gli altri, possiamo sussurrare, possiamo cantare, possiamo parlare sulla musica, ma soprattutto possiamo esplorarne le potenzialità. Ad insegnarci a farlo è Alberto Lori che con il volume “La voce è uno strumento” ci “impara a suonare con la voce”, mettendoci alla prova attraverso un percorso pratico che dalla respirazione e dalla postura ci guida a modulare la grana, il timbro e l’espressività del nosto “strumento musicale personale”. Lori, voce storica di programmi televisivi come Mixer, Quark e Superquark, non si limita a farci comprendere le diverse dinamiche con cui modulare il volume della nostra voce oppure sperimentarne l’utilizzo dei diversi suoni possibili, ma ci offre un vero e proprio manuale, da non perdere, pieno di consigli ed esercizi pratici per scoprire il nostro potenziale vocale. Insomma....che dire…spargete la voce!