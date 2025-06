In un mondo di guerre ci si apre alla speranza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Roma, 12 giugno 2025 - L'Associazione Tota Pulchra, in collaborazione con AGC Communication, inaugura domani a Roma in territorio vaticano e neutrale, al numero civico 208 della Via Aurelia, presso il Vicariato di Roma nella Casa Bonus Pastor, Sala Papa Giovanni Paolo II, il primo di una serie di eventi dedicati alla “Diplomazia della Speranza” con il titolo: “Dialoghi sulla Pace e sulla Risoluzione dei Conflitti”.

In un contesto globale segnato da conflitti e crisi, questo primo incontro rappresenta un’occasione unica per tornare a promuovere il dialogo tra culture, religioni e istituzioni.

Diplomazia, cooperazione internazionale ed economia saranno al centro di una riflessione condivisa, con il contributo di esperti, diplomatici, accademici e rappresentanti della società civile.

Il programma prevede panel tematici, dibattiti interattivi e uno spazio finale di networking conviviale.

L’obiettivo di questo primo evento è quello di costruire ponti di speranza, di giustizia e di riconciliazione attraverso il confronto aperto e la partecipazione attiva.

Partecipano in qualità di relatori il Prof. Antonio Imeneo (UNESCO Clubs Brasile – BFUCA), l’Avv. Paolo Giordani, Presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, S.E. Mario Boffo, Ambasciatore d'Italia in Yemen (2005-2010) e Vicepresidente del Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima, il Prof. Matteo Luigi Napolitano, Associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi del Molise, il Dott. Renato Loiero, Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, la Dott.ssa Graziella Giangiulio, Condirettore AGC Communication e il Dott. Marco Cifra, Centro Alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria (CASD/SSU).

A moderare gli interventi il Dott. Gabriele La Spina, Direttore dell'Osservatorio di Pace ed il collega giornalista, il Dott. Antonio Albanese, Direttore responsabile di AGC-Communication.

Ci si può iscrivere all’evento compilando il form a questo indirizzo web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFCd3PtoOg_KaB_8LBuSD3xxXLImQQCZ3FI6NSHDJ9YLBKWQ/viewform