Record di presenze a Frosinone per “SAGA – Il Festival delle storie”

Frosinone, 12 maggio 2025



Con un boom di presenze davvero sorprendente si è chiuso a Frosinone nel trascorso fine settimana il secondo capitolo di “Saga – il Festival delle storie” organizzato dall'Associazione Materia Creativa.



L'evento che ha voluto celebrare quella che viene definita la “cultura pop” quest'anno ha proposto una strabiliante sezione espositiva in cui l'arte visiva ha incontrato con grande gioia del pubblico l'illustrazione ed il fumetto.



Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, il Fornaci Cinema Village di Frosinone si è trasformato in una ideale location adatta ad ospitare le mostre e le installazioni dedicate alla “nona arte” che hanno visto la presenza di grandi nomi del fumetto italiano ed anche di illustratori indipendenti, collettivi d'arte e artisti promettenti ed emergenti della provincia di Frosinone e non solo.



Con il supporto dell'Associazione Giornalisti 2.0, dell'agenzia nazionale di stampa Prima Pagina News, di Conscom ed altri numerosi partner, questo secondo capitolo di “SAGA – Il Festival delle storie”, la storia l'ha saputa davvero fare assicurando al territorio frusinate un'iniziativa che ha ormai assunto rilevanza nel panorama nazionale dimostrando che quando si ha il coraggio di tentare, i risultati arrivano.



La dimostrazione del successo di questa seconda edizione, lo hanno fornito i numeri che riguardo all'afflusso del pubblico sono stati inaspettati ed elevati.



Gli organizzatori hanno, infatti, registrato oltre duemila presenze tra ragazzi, famiglie e curiosi che nell'ormai trascorsa tre giorni hanno visitato e partecipato alle tantissime iniziative che hanno permesso di incontrare gli ospiti, di assistere ai talk, di incontrare i cosplay e di partecipare ai tornei ed ai giochi di ruolo.



L'Associazione Materia Creativa sta già lavorando al terzo capitolo di “Saga – Il Festival delle storie” con l'intenzione di bissare il successo esplorando i variopinti universi del fumetto e dell'illustrazione.