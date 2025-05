Frosinone celebra la cultura pop con SAGA

Frosinone, 1 maggio 2025 - Dopo il successo della prima edizione, “SAGA – Il Festival delle Storie” torna grazie all’Associazione Materia Creativa con il suo “Capitolo II” per trasformare il capoluogo ciociaro nel punto di riferimento della cultura pop.



Dal 9 all’11 maggio 2025 SAGA torna a proporsi come l’originale festival multidisciplinare dedicato a tutti i linguaggi del racconto: fumetti, giochi di ruolo, giochi da tavolo, videogiochi, cinema, musica, cosplay, arte e letteratura.



L’evento ad ingresso gratuito, sarà ospitato all’interno della galleria coperta del Fornaci Cinema Village e quest’anno si svilupperà in quattro grandi aree:



l’Area Arte e Fumetto con mostre ed esposizioni, l’Area Food e Main Stage per talk, presentazioni, contest cosplay e concerti live, l’Area Sponsor ed Esibizioni con la presenza di realtà associative, startup ed enti culturali, e infine l’Area Gioco ed Espositori con stand, tavoli da gioco, tornei di carte e giochi da tavolo no-stop.



Iniziativa pensata e proposta per tutti: famiglie, giovani, appassionati e curiosi, “SAGA – Il Festival delle storie” vedrà la partecipazione dei fumettisti Daniele Bigliardo, Eugenio Sicomoro, Ester Cardella, Nikos Alteri, Gianmarco Basile, Mattia Scafetti, Cosimo Ferri e Stefano Spaziani, dei content creator Beyond Ordinary Borders, Area Cosplay e Crimson Tarot, degli scrittori Clelia Pulcinelli, Claudio Kulesko, Jonathan Giustini e Gerry Guida, della band musicale Team Rocket 22 e, dal mondo del cinema, Adriano Della Starza (divulgatore), Franco Rina (produttore) e Gianlorenzo Battaglia (direttore della fotografia).



Decine di altri artisti, editori, espositori e animatori di numerose associazioni regionali saranno protagonisti di questo secondo capitolo di SAGA per celebrare la cultura pop in tutte le sue forme.



L’accesso con ampio parcheggio gratuito è in Via Giovanni Jacobucci 1 a Frosinone e l’orario per venerdì 9 è dalle 15 alle 23, mentre sabato 10 e domenica 11 l’apertura sarà dalle ore 11 fino alle 23.