Sale l’attesa per la star Russell Crowe in concerto il 20 giugno al Politeama di Catanzaro

Proseguono le prevendite con biglietti acquistati da tutta Italia, Germania, Svezia, Francia e dalla California



Proseguono a gonfie vele le prevendite per il concerto-evento che vedrà la star di Hollywood Russell Crowe protagonista il prossimo 20 giugno al Teatro Politeama di Catanzaro per il primo concerto in Italia della sua tournée europea. L’indimenticato volto de “Il Gladiatore” e di tanti altri successi cinematografici si mostrerà al pubblico nella veste di rocker per quella che è stata la sua prima passione fin da giovanissimo.

Crowe, voce e chitarra, si esibirà insieme al suo gruppo Indoor Garden Party, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorraine O'Reilly, per celebrare un’anteprima straordinaria della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival, appuntamento fisso dell’estate calabrese, che anche quest’anno regalerà tantissime sorprese grazie al lavoro del suo ideatore Gianvito Casadonte.



Fin dall’apertura delle prevendite, si è registrata grande curiosità attorno all’evento del 20 giugno, con biglietti acquistati da tutta Italia, Germania, Svezia, Francia e persino dalla California.



Crowe, fin dagli anni Ottanta, ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note, suonando nel corso degli anni con la rock band Thirty Odd Foot of Grunts, con cui ha registrato tre album, e collaborando successivamente con il musicista canadese Alan Doyle ispirandosi alla tradizione rock, country e folk. “Un evento, una band, un happening.

La formazione cambia sempre, ma è sempre numerosa. È come un festival in cui raduno persone che ammiro, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo”, così Crowe racconta l’esperienza sul palco con gli Indoor Garden Party in attesa della serata catanzarese.

Nel frattempo, si è messa in moto la macchina organizzativa e logistica per accogliere in Calabria nel migliore dei modi il divo neozelandese, con il suo staff al seguito.



I biglietti possono essere acquistati online sul portale www.liveticket.it/politeamacatanzaro.