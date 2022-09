Salgono ad 8 i casi di contagio. "Situazione sotto controllo", dice il Sindaco, Vincenzo Maesano

BOVALINO (RC), 12 OTT - Continua senza sosta l'aggiornamento quasi quotidiano da parte del Sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano, in esito all'emergenza sanitaria Covid-19 che in questo ultimo periodo ha avuto un'impennata di casi, sia in termini di positività che di isolamento domiciliare. Di seguito pubblichiamo l'ultimo aggiornamento postato dal Sindaco sulla propria pagina facebok.

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19



L’Asp ci ha informati, nella giornata odierna, della positività al Covid-19 di altre 2 persone, per un totale, sul territorio comunale, di 8 soggetti positivi.

I soggetti in questione si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto collegati ai casi di positività riscontarti nei giorni scorsi. Le condizioni di tutti sono complessivamente buone, sono asintomatici o presentano sintomi lievi.



Come previsto dalla normativa vigente le autorità competenti stanno svolgendo l’attività di tracciamento dei contatti. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori test e restiamo, dunque, in attesa di ulteriori sviluppi.



Come sempre esprimiamo vicinanza e solidarietà alle persone risultate positive e a coloro che sono in quarantena precauzionale. Informiamo, inoltre, la cittadinanza che al fine di evitare assembramenti, gli uffici comunali rimarranno aperti solo la mattina e vi potranno accedere non più di cinque persone contemporaneamente.



Rinnoviamo, infine, l’invito affinché vengano osservati tutti i provvedimenti in vigore tra cui:

l'obbligo di utilizzo della mascherina, sia all'aperto e sia al chiuso ed il divieto di assembramento, l'obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti o abbracci.



La situazione nonostante le difficoltà rimane sotto controllo ed in tal senso seguiranno costanti aggiornamenti. Confidiamo nella collaborazione di tutti perché solo la PREVENZIONE ci può aiutare a superare bene questo momento!