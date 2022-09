Salgono i contagi, +68! il Sindaco: "Necessario non abbassare la guardia. Situazione delicata"

BOVALINO (RC), 03 GEN - “La situazione è delicata! Le diverse situazioni in cui si è manifestato il contagio dimostrano chiaramente una diffusione molto elevata del virus che è ovunque. Pertanto non ci sono zone, luoghi o persone al sicuro o immuni. Non dobbiamo mai perdere la calma, la serenità e la lucidità, ma vista la situazione molto più complessa di due mesi fa occorre la massima collaborazione da parte di tutti” Questo il primo commento a caldo del Sindaco di Bovalino (RC), Vincenzo Maesano, che subito dopo ha diramato, attraverso la propria pagina facebok, un nuovo aggiornamento della situazione legata all’emergenza Covid-19.

Di seguito riportiamo il comunicato:

“Come vi abbiamo anticipato, attraverso le costanti comunicazioni con voi, la situazione dei contagi nella Locride e a Bovalino sta destando particolare preoccupazione.

Abbiamo vissuto settimane di stallo in cui i contagi si sono fermati, anche e soprattutto, grazie agli enormi sforzi che abbiamo fatto tutti insieme per contenerli. Adesso purtroppo la situazione non è più la stessa e registriamo un ulteriore incremento dei casi. Registriamo anche in questi ultimi giorni 17 nuovi casi positivi al Covid-19 per un totale sul territorio comunale di 68 positivi attivi. Alcune delle persone positive presentano sintomi e per 2 di queste è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Raccomandiamo pertanto di seguire scrupolosamente le regole al fine di prevenire il contagio, non possiamo permetterci di abbassare la guardia. In questi giorni è fondamentale la collaborazione di tutti! Nessuno può ritenersi immune dal contagio. Chi non indossa la mascherina o nasconde i sintomi mette in pericolo se stesso, i propri cari e la collettività. Pertanto è indispensabile tenere dei comportamenti responsabili. Per questi motivi è ESSENZIALE, ai fini del contenimento del contagio, rispettare le seguenti regole fondamentali: l'obbligo di utilizzo corretto della mascherina, sia all'aperto e sia al chiuso; il divieto di assembramento; l'obbligo di igienizzare le mani ed evitare contatti o abbracci. Confidiamo nella totale collaborazione di tutti per contrastare la diffusione del Covid-19”

Molti i commenti al post del Sindaco, la maggioranza chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di non far riaprire le scuole il giorno 7 gennaio, mentre altri auspicano maggiori controlli da parte degli organi preposti e la necessità di evitare gli assembramenti in diversi punti cruciali del paese, situazioni che altrimenti rappresentano un serio pericolo di divulgazione del contagio (ufficio postale in primis) su tutto il territorio comunale.

Ecco alcuni interessanti commenti:

“Riaprire le scuole in questo delicato momento in cui il virus a Bovalino si è fatto larga strada, significherebbe aprire varchi a grandi focolai. E mettiamo anche nel calderone che positività in massa vorrebbe dire rischiare il collasso nelle strutture ospedaliere e scarsa assistenza”

“Anche l'ufficio postale è messo male, assembramenti a non finire, non capiscono la gravità della situazione, rifiutano l'evidenza!”

"Ma quando prenderanno provedimenti? la situazione è seria secondo me, a parte tutti questi aggiornamenti dovreste agire di più... almeno speriamo che non riaprano le suole perchè altrimenti non finiremo mai"

“Questa pandemia a quanto pare non ha insegnato molto perché di gente senza scrupoli, in giro, ce ne sta molta altrimenti non ci troveremmo in questa situazione”

“Sindaco, veda quello che deve fare per non far riaprire le scuole. E’ una situazione inconcepibile che dopo le festività natalizie i nostri figli ritornino in classe vista la situazione delicatissima che c’è nel nostro paese”

“Quello che fa con questi aggiornamenti è encomiabile caro Sindaco! Non sapere nulla mette più ansia della paura del contagio. Grazie per quello che fa, sarebbe bello se lo facessero anche tutti i suoi colleghi sindaci”