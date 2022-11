Salute: cos'è lo yoga della risata e perchè fa bene

Lo yoga è una delle pratiche orientali di meditazione e rilassamento più famose al mondo e si declina in diverse varianti, caratterizzate da altrettante differenti finalità. Una di queste è lo yoga della risata, una forma di movimento e respirazione che ha come obiettivi primari quelli di propiziare la gioia, aumentare il benessere interiore e alleviare lo stress.

Cos’è lo yoga della risata?

Nato a Mumbai, in India nel 1995, lo yoga della risata consiste nel compiere una risata liberatoria indotta, propiziata da una serie di esercizi di movimento e respirazione specifici. Questo metodo sarebbe molto efficace come rimedio per disturbi fisici, psicologici e spirituali.

Differenza tra risata spontanea e indotta

I sostenitori ritengono che la risata intenzionale, e quindi simulata, possa fornire benefici pari a quelli della risata spontanea, scaturita da eventi estemporanei. A confermarlo anche molti ricercatori, secondo i quali non esisterebbe alcuna differenza tra i 2 tipi di risate perché il corpo umano non sarebbe in grado di distinguere tra risate false e reali. Questo significa che anche gli effetti positivi sono i medesimi e che in mancanza di stimoli veri che inducano a ridere, si può anche farlo in modo artificiale.

Come farlo?

Lo yoga della risata viene solitamente praticato in un contesto di gruppo, guidato da un istruttore esperto di questa disciplina, che conduce i partecipanti attraverso un percorso composto da vari esercizi finalizzati a promuovere il divertimento e la risata. Nulla vieta però, una volta imparata la tecnica, di replicarla anche da soli...

