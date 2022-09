"Salviamo l'Asd Bovalinese 1911"! Avviso pubblico del Sindaco Maesano

BOVALINO (RC), 05 AGO - Partendo dal presupposto che Il fallimento di una società di calcio (e non è il nostro caso, per fortuna!) è ormai un fatto che non rappresenta più un evento clamoroso, ma che rientra, invece, nel novero dell’ordinarietà in quanto le difficoltà, legate soprattutto all’aspetto economico, sono quelle che ne determinano l’esito finale. Infatti, una società di calcio, così come ogni altra società, fallisce perché non è più in grado di far fronte ai propri debiti o ai propri impegni economici se proiettati verso la stagione agonistica che ci si appresta ad affrontare e, per questo, si predilige affrontare il male minore (ossia la consegna del titolo sportivo a chi di competenza che ne curerà il cammino sportivo futuro) anziché affrontare le incognite e le difficoltà varie che li attendono.

Tuttavia, l’aspetto probabilmente più interessante del fallimento di una società di calcio risiede nel destino del “titolo sportivo”, che altro non è se non “il riconoscimento da parte della F.I.G.C./L.N.D. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”. Sintetizzando in breve il discorso, possiamo dire che il “titolo sportivo” è il diritto di partecipare ad un campionato di calcio, preservando così la storia sportiva e non, di una squadra. Quindi il fallimento è l’ultima ratio che, fortunatamente, è ben diversa e lontana dalla realtà che riguarda, al momento, la situazione attuale dell’Asd Bovalinese 1911 che, ricordiamo, è stata regolarmente iscritta al campionato di “Eccellenza”, seppur subito dopo sia stato consegnato nelle mani del Sindaco, Vincenzo Maesano, il titolo sportivo.

Ora, però, vi è l’impellente necessità di unire gli sforzi, o per meglio dire le forze, e far quadrato intorno alla maglia amaranto, quella maglia dalla quale sprizza rigoglioso: orgoglio, passione, amore e sacrificio, non dimenticando mai che lo stadio (chiamarlo così, purtroppo, è ancora un eufemismo!) è intitolato a “Lollò Cartisano”, vittima innocente e mai dimenticata di ‘ndrangheta e giocatore di primissimo piano degli anni d’oro della mitica e gloriosa Bovalinese. Una storia lunga ben 110 anni non può essere cancellata con un colpo di spugna, né tanto meno ridotta ai minimi termini per questioni spesso legate anche al di fuori dell’ambito sportivo.

Per tutti questi motivi, il Sindaco, Vincenzo Maesano, ha voluto diramare un “AVVISO PUBBLICO” al fine di porre al centro dell’attenzione locale l’attuale critica situazione in cui versa l’Asd Bovalinese 1911 che, in caso di esito ancora negativo, vedrà i futuri scenari tingersi di nero e questo, credo,…..NON LO VOGLIA NESSUNO” Di seguito l’avviso del Sindaco:

AVVISO PUBBLICO

“Si rende noto alla cittadinanza che la società che rappresentava l’Asd Bovalinese 1911 ha consegnato il titolo sportivo a questa Amministrazione Comunale. E’ necessario, pertanto, procedere alla ricostituzione della nuova società al fine di garantire la partecipazione al campionato di Eccellenza. L’Amministrazione Comunale si sta adoperando, ma è indispensabile chiedere la partecipazione di tutti gli sportivi e non, per salvare la gloriosa storia dell’Asd Bovalinese 1911 che proprio in questi giorni compie 110 anni.

E’ altresì necessario procedere con un “avviso pubblico” in quanto la situazione che si è concretizzata con la consegna del titolo sportivo all’Amministrazione Comunale è del tutto eccezionale e certamente la stessa non ha le competenze e le condizioni economiche e giuridiche per assumersi l’onere di costituire una società sportiva. Pertanto, consapevoli della grande disponibilità e del legame che l’Asd Bovalinese 1911 ha con la comunità di Bovalino, si chiede a tutti coloro che fossero interessati di presentare, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, apposita manifestazione d’interesse per la ricostituzione della società Asd Bovalinese 1911.

Si fa presente che presso la casa comunale sono depositati i documenti che la precedente società ha consegnato all’Ente e che gli stessi sono visionabili dagli interessati al fine di verificare l’attuale consistenza gestionale e patrimoniale della società.

Bovalino, li 05/08/2021 - Il Sindaco, Vincenzo Maesano