Salvini ai No Tav, non tollereremo atti di violenza

ROMA, 25 LUGLIO - "Speriamo non ci siano episodi di violenza, ma nel caso ci fossero verranno perseguiti come prevede la legge. Non tollereremo violenza contro le forze dell'ordine, niente resterà impunito". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando della manifestazione di sabato prossimo a Torino dei movimenti No Tav durante un'intervista a Radio Anch'io. "Il Movimento 5 Stelle ha detto che voterà il Parlamento, benissimo siamo in democrazia. Vorrà dire che la Tav passerà con l'80% dei voti a favore". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a parlare del via libera alla Tav da parte del governo durante un'intervista a Radio anch'io.

