Salvini in Aula: Informativa Urgente sulla Tragedia di Brandizzo - La diretta dalla Camera. Video

Salvini in Aula: Informativa Urgente sulla Tragedia di Brandizzo - La diretta dalla Camera. Video. In Aula alla Camera informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in ordine ai tragici eventi occorsi presso la stazione ferroviaria di Brandizzo.

Diretta canale satellitare della Camera dei deputati