Salvini: contesta. Liti furiose per le poltrone. (Video)

ROMA 30 AGOSTO - Ma ve l’immaginate la commissione sulle banche con la Boschi di fianco ai grillini o la commissione su Bibbiano presieduta dal Pd???

La Lega non è nata per perdere tempo e occupare poltrone, abbiamo rimesso il nostro mandato nelle mani degli italiani perché c’era un governo fermo, fatto di no, di ricatti e di continui tradimenti.

Credo che lo spettacolo offerto in queste ore dalle liti furiose per le poltrone stia aprendo gli occhi a molte persone.

L’unica strada di buonsenso è il VOTO, poi il popolo democraticamente si pronuncerà, e oggi la differenza non è più tra destra e sinistra, ma tra un partito che tifa Italia