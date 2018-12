Salvini a studenti, "Non fate il mio mestiere"

ROMA, 8 NOVEMBRE "Non fate il mio mestiere". È il consiglio che il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da' ai giovani presenti in una delle aule della Luiss Business School per la cerimonia di consegna di un premio. "In realta' - ammette - quando incontro ragazzi di 16 anni che mi dicono 'voglio fare politica' mi si riempie il cuore ma come tutti i lavori fatti bene e' difficile, complicato, senza orari, se poi ci metti la passione e' un disastro e la vita ti porta... punto". "Spero - conclude Salvini - che dopo 20 o 30 anni di bellissima carriera per 1, 2 o 5 anni vi mettiate al servizio del comune, del Paese, di qualcosa di pubblico. Quello che non e' produttivo e' il disinteresse, il 'non mi riguarda'. Adoro chi non la pensa come me, preferisco lui a chi non si impegna".