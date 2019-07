Salvini, ultimatum su autonomie: 'atteso anche troppo'

ROMA, 22 LUGLIO - "Sulle autonomie non accettiamo un no come sta accadendo": così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini dà l'ultimatum al governo che, sottolinea, "passa dalle autonomie. Altrimenti - avvisa - andremo da soli, ma non ci fermiamo: abbiamo aspettato anche troppo". E lo scontro si consuma anche tra Conte e i governatori leghisti di Lombardia e Veneto: "Non firmeranno un'intesa farsa", dicono Fontana e Zaia che, rispondendo con una la lettera aperta a quella del premier al Corsera, si dicono 'profondamente feriti' dalla sue parole. La settimana è decisiva per la sorte del governo anche per l'informativa di Conte sulla vicenda Lega-Russia prevista per mercoledì al Senato.