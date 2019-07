Alpinista ferito: Cassardo atterrato, è in ospedale

ROMA 22 LUGLIO - In salvo l'alpinista italiano ferito in pakistan cassardo recuperato da elicottero, trasferito a Skardu. E' stato recuperato all'alba da un elicottero messo a disposizione dalle Autorità pachistane Francesco Cassardo, l'alpinista torinese rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. E' stato portato a Skardu. A darne notizia il compagno di cordata Cala Cimenti che si è occupato delle prime operazioni di soccorso. I due erano stati raggiunti a piedi da altri due loro colleghi partiti dal campo base, che hanno poi portato il ferito più a valle. Ora i 3 ridiscenderanno a piedi.



Aggiornamento

Alpinista ferito: Cassardo atterrato, è in ospedale

L'elicottero che trasportava Francesco Cassardo l'alpinista italiano ferito durante la discesa dal Gasherbrum VII in Pakistan, è arrivato nell'area di Skardu, nel Gilgit Baltista. Lo rende noto un funzionario del

Club Alpino del Pakistan. Lo scalatore è stato trasferito in ospedale per le cure.