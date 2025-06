Sampdoria, Evani emozionato: «Compiuta un’impresa (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Sampdoria, Evani emozionato: «Compiuta un’impresa. Grazie ai ragazzi e ai tifosi: se lo meritano»

GENOVA – Una notte da incorniciare per la Sampdoria e per i suoi tifosi. Dopo settimane di tensione e lavoro incessante, è arrivata la soddisfazione più grande. A raccontare la serata è Alberico Evani, il tecnico che ha guidato la squadra con fermezza e cuore.

«Sono contentissimo per la società e per questi meravigliosi tifosi, che conosco da tanti anni – ha dichiarato Mister Evani al termine della partita –. Ma soprattutto sono felice per questi ragazzi. Da quando sono arrivato, mi hanno dato tutta la loro disponibilità. Sono stati perfetti».

Unico neo? «La partita di Carrara, l’unica vera pecca nel nostro percorso», ammette il mister. Ma subito dopo rilancia con orgoglio: «In questo mese si sono allenati benissimo. Hanno fortificato lo spirito del gruppo, si vedeva. Eravamo pronti, anche se non sapevamo fino all’ultimo se avremmo potuto giocarla. E invece hanno sfruttato tutte le loro capacità, individuali e collettive. Insieme abbiamo compiuto un’impresa».

Evani non trattiene l’emozione: «Li ho ringraziati uno ad uno. È stato un onore lavorare per questa società: ci ho giocato, so cosa rappresenta. Ma soprattutto li ringrazio perché mi hanno dimostrato rispetto, hanno creduto in me, e hanno sempre dato tutto».

Poi un pensiero doveroso ai tifosi blucerchiati, cuore pulsante della squadra: «Mi sento di dire solo grazie. Grazie per la spinta, per la passione, per esserci stati sempre. A Genova, nel nostro campo meraviglioso, ma anche oggi. Sono stati meravigliosi, e siamo felici – io in primis, ma tutti – di aver regalato loro questa grande soddisfazione».





