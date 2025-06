San Donato di Ninea, escursionisti e cani salvati a Monte Pellegrino: intervento con elicottero dei Vvf

Tempo di lettura: ~2 min

San Donato di Ninea (CS), 2 Giugno 2025 - Recuperati due escursionisti e due cani in località Piano di Lanzo – Monte Pellegrino

Nel pomeriggio di oggi, in località Piano di Lanzo, nel territorio montano di San Donato di Ninea (CS), sotto il Monte Pellegrino, due giovani escursionisti accompagnati da due cani si sono trovati in difficoltà durante un'escursione in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione.

Uno dei due ragazzi è rimasto ferito, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha tempestivamente richiesto alla Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria l’attivazione del supporto aereo per il recupero.

È stato quindi immediatamente mobilitato il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno. Alle ore 19:45, l’elicottero Drago VF-159 ha recuperato il ragazzo ferito e lo ha elitrasportato in zona sicura, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del Suem 118 con ambulanza.

Il secondo escursionista, non ferito e in buone condizioni fisiche, è stato raggiunto via terra e accompagnato in sicurezza dal personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari. Con lui anche i due cani, entrambi tratti in salvo senza conseguenze.

Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino per il supporto alle operazoni

