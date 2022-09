SGF. riapre la biblioteca comunale. Sindaca Succurro: "ciclo di incontri sul futuro della Calabria"

San Giovanni in Fiore: rinnovata, riapre la biblioteca comunale, "che - preannuncia la sindaca Succurro - presto ospiterà un ciclo di incontri sul futuro della Calabria e una memoria di Paolo Pollichieni"

SAN GIOVANNI IN FIORE, 11 AGO - «Dall’undici agosto riparte la biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore, ora che abbiamo ultimato una serie di importanti lavori di recupero degli esterni e degli spazi interni, tra l’altro con la sistemazione di arredi nuovi e l’allestimento di una sala di lettura dedicata ai bambini». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «La biblioteca è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Sarà un luogo di confronto, dibattito e ampia offerta culturale, non soltanto di consultazione di testi.



Dal prossimo 25 agosto, in biblioteca – anticipa la sindaca – si terrà un ciclo di incontri sul futuro della Calabria, con le testimonianze di imprenditori da sempre impegnati per la legalità, di artisti ritornati dopo anni di successi internazionali, di coscienze critiche che raccontano le bellezze, le memorie e le contraddizioni della regione. Un omaggio, nell’ambito di questo programma, che proseguirà fino a settembre, dedicheremo alla figura del compianto Paolo Pollichieni, fondatore del Corriere della Calabria e maestro di una nuova generazione di giornalisti in prima linea».



«L’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore – conclude la sindaca Succurro – investe e punta anzitutto sulla rivitalizzazione dei luoghi del sapere, che apre ai più piccoli, all’iniziativa di singoli e associazioni e alle voci dell’impegno civile, sociale e culturale che, al di là delle sigle politiche, ogni giorno lavorano per una Calabria migliore, in grado di far valere i propri talenti e le proprie risorse intellettuali».