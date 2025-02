San Giovanni in Fiore: Scomparso il dipendente comunale Luciano Marra, appelli sui social

SAN GIOVANNI IN FIORE – Cresce l’angoscia per Luciano Marra, dipendente comunale di cui si sono perse le tracce nella giornata di ieri, 7 febbraio 2025. Da oltre 24 ore, amici, familiari e colleghi stanno diffondendo appelli sui social per ritrovarlo, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche.

L'ultima volta che è stato visto

Secondo quanto riferito, al momento della scomparsa Luciano Marra indossava un cappotto grigio e pantaloni blu. L’uomo è alto circa 1,75 m, ha i capelli brizzolati ed è ben conosciuto nella comunità di San Giovanni in Fiore.

Ore di apprensione, si cercano testimoni

Le ricerche si stanno intensificando con il supporto di volontari e delle autorità locali. La speranza è che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovare Luciano sano e salvo.

Chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero 320 117 1361 o avvisare le forze dell’ordine.

Aiutiamo a diffondere l’appello

In questi momenti ogni aiuto è prezioso. La condivisione dell’appello sui social e con il passaparola può fare la differenza. Più persone saranno informate, maggiori saranno le possibilità di ritrovare Luciano.

Restiamo uniti nella speranza di un lieto fine.