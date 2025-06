San Giovanni in Fiore, Succurro accoglie tre nuovi medici cubani in ospedale

Tempo di lettura: ~2 min

San Giovanni in Fiore, tre nuovi medici cubani in ospedale e altri due in arrivo

La Sindaca Succurro: «Grati al presidente Occhiuto e al DG Graziano, ma continuiamo a lavorare per potenziare i servizi»

Sono entrati ufficialmente in servizio oggi, presso l’ospedale civile di San Giovanni in Fiore, tre nuovi medici cubani, accolti dalla sindaca Rosaria Succurro insieme agli Assessori comunali e al personale sanitario dello stesso presidio.

«Due medici saranno assegnati al pronto soccorso, quindi all’emergenza/urgenza, e uno al reparto di Medicina», ha spiegato la Sindaca, precisando che i nuovi arrivati si affiancheranno ai quattro medici cubani già operativi da tempo nella struttura pubblica.

«Nei prossimi giorni – ha aggiunto la Prima Cittadina di San Giovanni in Fiore – sono attesi altri due professionisti, sempre provenienti da Cuba. Si tratta di un aiuto concreto e importante per il nostro ospedale, che continua a svolgere un ruolo fondamentale per tutto il territorio silano».

Succurro ha voluto ringraziare i sanitari dell’Ospedale civile per l'impegno e poi il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, «per l’attenzione che stanno dimostrando verso la sanità e per gli interventi che stanno arrivando».

«Abbiamo costantemente bisogno di personale – ha concluso la Sindaca – e delle attenzioni che oggi ci sono ma che continueremo a sollecitare, fiduciosi di ottenere quanto occorre per garantire il diritto alla salute dei cittadini di San Giovanni in Fiore».

