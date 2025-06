San Giovanni in Fiore, tutto pronto per la Settimana del Turismo delle Radici

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

San Giovanni in Fiore, al via la Settimana del turismo delle radici

La Sindaca Succurro: «Un viaggio nel cuore della tradizione e dell’identità»

La Città di San Giovanni in Fiore è pronta a ospitare un’intera settimana di eventi dedicati alle proprie radici, alla sua storia millenaria e alla devozione della comunità locale per il patrono san Giovanni Battista.

Dal 19 al 24 giugno 2025 si terrà la terza edizione della Settimana del turismo delle radici, promossa dal Comune con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri, della Provincia di Cosenza, della Regione Calabria, del Parco nazionale della Sila e della Federazione italiana tradizioni popolari.

Il programma di questa manifestazione ormai nota a livello nazionale è pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, bambini, emigrati e visitatori, nel segno dell’identità e della cultura.

«La Settimana del turismo delle radici – dichiara la sindaca Rosaria Succurro – è una grande occasione per raccontare San Giovanni in Fiore al mondo, rafforzare il legame con i nostri concittadini emigrati e costruire un’identità condivisa, che valorizza il passato e guarda con fiducia al futuro. Si tratta di un viaggio nel cuore della tradizione e dell’identità».

L’evento simbolo sarà il Festival del costume tradizionale calabrese, previsto per giovedì 20 giugno alle ore 17.30 sull’isola pedonale di via Roma, giunto alla terza edizione.

Parteciperanno diversi Comuni da tutte le province calabresi e interverranno il Presidente regionale della Federazione italiana costumi tradizionali, Marcello Perrone, un rappresentante del Ministero degli Esteri e l’ambasciatrice del Kosovo in Italia, Nita Shala, presente con una ragazza kosovara che vive in Italia e che per l’occasione indosserà l’abito tradizionale del proprio Paese.

Al Comune che vincerà il Festival, presentato dal giornalista Ugo Floro, sarà consegnata la corona realizzata dal maestro Giovambattista Spadafora, l’anno scorso detenuta dal Comune di Cerzeto (Cosenza).

La settimana prenderà il via mercoledì 19 giugno con un laboratorio per bambini ispirato al Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore e la rassegna musicale “Incontri sonori”, all’interno dell’Abbazia Florense.

Seguiranno, nei giorni successivi, laboratori creativi per i più piccoli sui temi dell’emigrazione e delle tradizioni gastronomiche, in particolare la pitta 'mpigliata, nonché escursioni sul lago Arvo con il torneo S3 Volley Lorica, concerti di richiamo come quello del gruppo Imama (sabato 21) e dei Nomadi (lunedì 23 giugno), oltre a momenti spirituali come la celebrazione del Corpus Domini e la tradizionale processione del santo patrono, del 24 giugno, per le vie cittadine.

Martedì 24 giugno, la Sindaca Rosaria Succurro consegnerà simbolicamente le chiavi della città al patrono, poi ci sarà la Santa Messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato.

Nel pomeriggio della stessa giornata si svolgerà un laboratorio fotografico per bambini sulla base delle immagini del fotografo Saverio Marra e, alle ore 18, si terrà la solenne processione con uno spettacolo finale di giochi di luci.