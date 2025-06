San Vitaliano 2025 a Catanzaro: programma completo, eventi e novità dal 14 al 16 luglio

Tempo di lettura: ~4 min

Festeggiamenti San Vitaliano 2025: le date, il programma e gli eventi dal 14 al 16 luglio

Catanzaro si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un programma ricco di eventi culturali, artistici, enogastronomici e di intrattenimento che animeranno il centro storico dal 14 al 16 luglio 2025.

Questa mattina, su proposta degli assessori Vincenzo Costantino (Turismo e Marketing territoriale), Giuliana Furrer (Attività produttive), Donatella Monteverdi (Cultura e Spettacolo), la Giunta ha approvato la delibera per la co-progettazione del programma della Festa di San Vitaliano, in collaborazione con la Pro Loco Catanzaro, che curerà l'organizzazione e la gestione dell’intera manifestazione.

Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura e Spettacolo, sottolinea:

«Abbiamo costruito un programma ampio, che abbraccia cultura, arte, memoria e intrattenimento. Dagli spettacoli in vernacolo ai concerti, dalle mostre ai laboratori, vogliamo raccontare la città in tutte le sue sfaccettature. San Vitaliano sarà non solo un momento di devozione, ma anche un’occasione per rinsaldare il legame con la nostra identità».

Giuliana Furrer, assessore alle Attività produttive, evidenzia l’importanza del coinvolgimento del tessuto economico cittadino:

«Le sei aree tematiche saranno anche uno spazio di valorizzazione per le imprese locali, con percorsi enogastronomici, mercatini artigianali, esposizioni e momenti di animazione. Un modello di collaborazione concreta tra pubblico e privato, pensato per rilanciare il centro storico come cuore pulsante delle attività cittadine».

Vincenzo Costantino , assessore al Turismo e Marketing territoriale, afferma:

«Questa edizione segna un cambio di passo. San Vitaliano 2025 sarà una grande festa come non l’abbiamo mai visto: più ricca, più coinvolgente, più strategica per il turismo. La tradizione è uno dei cardini della nostra strategia di eventi, anche attorno ad essa rafforziamo l’attrattività della città».

Il programma della festa è articolato in sei aree tematiche, Food, Espositiva e Mercatini, Spettacoli, Culturale, Workshop, Sport e Danza, pensate per coinvolgere tutte le fasce di pubblico e per valorizzare la cultura e il territorio catanzarese.

Il programma (soggetto ad integrazioni nei prossimi giorni):

14 luglio 2025

• Avvio ufficiale della festa

• Concerto di musica popolare a cura dell’Associazione Linea Jonica in Piazza Prefettura

• Apertura:

o Mercatini dell’artigianato e hobbisti su Corso Mazzini e Via Jannoni

o Stand enogastronomici locali e street food internazionale

o Workshop musicali e artigianali

• Inizio mostra “Catanzaro: tra storia, tradizione e devozione” presso ex STAC (fino al 19 luglio)

• Prime attività laboratoriali in Galleria Mancuso

• Visite guidate e aperture straordinarie (Complesso del San Giovanni, Teatro Politeama)

______________

15 luglio 2025

Concerto serale in Piazza Prefettura

• Proseguono:

o Mercatini, esposizioni, street food

o Laboratori di artigianato e workshop tradizionali

o Attività culturali, visite guidate ed esposizioni storiche

• Esibizioni artistiche su Terrazza Bellavista

• Coinvolgimento degli esercenti pubblici nel percorso enogastronomico identitario

______________

16 luglio 2025

• Spettacolo teatrale in dialetto: "Ricordi d’a Ruga" di Nino Gemelli – a cura di Teatro Incanto

• A seguire: “Vita...liano Quiz!”, gioco teatrale interattivo con premi

• Ultimo giorno per:

o Mercatini, stand, laboratori e workshop

o Mostre e attività culturali

• Esibizioni sportive e di danza in Piazza Roma e Villa Margherita (coinvolgimento CONI e associazioni)

• Esibizioni e performance finali in Terrazza Bellavista

Le sei aree tematiche:

Area Food: street food internazionale e percorso enogastronomico identitario a cura degli esercenti di Corso Mazzini e di altri operatori economici locali.

• Area Espositiva e Mercatini: mercatini di artigianato, stand di hobbisti e produttori agroalimentari su Corso Mazzini e Via Jannoni.

• Area Spettacoli: concerti, teatro in vernacolo e quiz interattivi in Piazza Prefettura e Terrazza Bellavista, con la partecipazione di artisti locali.

• Area Culturale: visite guidate, mostre, esposizioni e incontri dedicati alla storia della seta e alla devozione cittadina, con il progetto “Velluto e Vitaliano” a cura di Sarah Procopio.

• Workshop: laboratori sulla musica e la danza tradizionale calabrese e attività artigianali aperte al pubblico.

• Sport e Danza: esibizioni e attività fisiche in collaborazione con associazioni e federazioni sportive, previste in Piazza Roma e Villa Margherita.

L’iniziativa è parte integrante della rassegna estiva “EstArte 2025”, promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare le radici identitarie della città e favorire la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle attività economiche e l’attrazione turistica.

Il logo di San Vitaliano è stato realizzato nel 2023 da Giovanni Audino Studio Grafico e donato a titolo gratuito al Comune di Catanzaro