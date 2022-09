Sanificatore aria UVC in presenza di persone: i primati italiani di Dual UV-C

TORINO, 21 SETTEMBRE 2020 - Si chiama Dual UV-C ed è il primo sanificatore d'aria a UV-C (raggi ultravioletti) da usare in continuo ed in presenza di persone. Oltre ad essere stato immesso sul mercato nazionale per primo, questo macchinario detiene anche un serie di altri primati italiani, che sono il frutto dell'innovazione tecnologica torinese. Uno dei tanti primati è la potenza: ad oggi è infatti il sanificatore in continuo ad UV-C più potente in assoluto: sanifica fino a 190 m3 d'aria in un'ora (60 mq d'aria in stanze normali, ovvero alte circa 3 metri), mentre la concorrenza arriva a circa 30-40 m3 all'ora. Il sanificatore d'aria torinese è quindi più efficiente di sei volte rispetto alla media degli altri concorrenti.

La Dual Trend Srl, azienda di Chieri (Torino) e produttrice di Dual UV-C, è riuscita a fare un passo in avanti nell'ambito della sanificazione degli ambienti: "Non si tratta più solo di sanificare, ma di mantenere la salubrità dell'aria mentre un ambiente viene utilizzato, ovvero quando vi sono persone al suo interno", spiega la dott.ssa Barbara Vergnano, CEO della Dual Trend, che continua: "Dual UV-C è il frutto dell'evoluzione collettiva: ora siamo più consapevoli dei rischi provocati dai virus e sappiamo come ridurli".

Dopo aver realizzato Dual O3, uno dei generatori d'ozono professionali più venduti e proposto anche in convenzione da Federalberghi, permettendo così a molte strutture di riaprire i battenti dopo il lockdown, la Dual Trend si è messa al lavoro progettando progettato un purificatore che sfrutta l'efficacia dei led UV-C per eliminare il 99.9% virus, germi e batteri presenti nell'aria (fonte: Rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020), andando a riempire un vuoto che era necessario colmare "Serviva qualcosa che permettesse di mantenere l'aria sana anche dopo la sanificazione", ha precisato la dott.ssa Vergnano, che ha poi continuato: "Il nostro sanificatore d'aria Dual UV-C detiene una serie di primati italiani degni di nota".



I primati italiani di Dual UV-C:

- è stato il primo sanificatore d'aria a led UV-C immesso sul mercato italiano;

- sul mercato italiano è ad oggi il più potente e veloce (sanifica 190 m3 di aria all'ora);

- è il primo a montare led UV-C italiani certificati, del range nanometrico ideale per la sanificazione;

- è il più durevole: i led a UV-C che monta durano circa 50.000 ore (171 anni!);

- è il primo a montare led UV-C a doppia sorgente: UV-A ed UV-C, per poter verificare sempre il corretto funzionamento.





La dott.ssa Vergnano ha spiegato: "Abbiamo scelto i led UV-C perchè non producono ozono, a differenza alle lampade tradizionali. I nostri led sono a doppia sorgente poichè la luce dei veri raggi UV-C non è visibile all'occhio umano: ci serviva la combinazione con gli UV-A, la cui luce è blu ed è visibile, per poter garantire il corretto funzionamento all'utilizzatore finale. Gli UV-A da soli non rientrano nel range nanometrico ideale per esercitare l'azione virucida, germicida e battericida, mentre la luce UV-C opportunamente schermata non era proprio visibile: ci serviva una soluzione e l'abbiamo trovata con i led a doppia sorgente".





Sulla sicurezza, la CEO dell'azienda chierese sottolinea: "Il sanificatore Dual UV-C è sicuro, poichè non si entra mai a contatto diretto con i raggi ultravioletti, che sono racchiusi all'interno di una scocca di acciaio inox. I filtri sono schermanti ed oscuranti: questo permette di intravedere in lontananza la luce blu che garantisce il funzionamento dei led, ma allo stesso tempo la vista è protetta. Si può usare ovunque in presenza di adulti e bambini, l'unico accorgimento è quello di non rimuovere i filtri mentre è in funzione, in modo da mantenere la schermatura dagli ultravioletti". Un macchinario, quello della Dual Trend, che può anche essere utilizzato nelle scuole, per la sua efficacia e vista la sua semplicità di utilizzo e la sua sicurezza: "Abbiamo ricevuto molte richieste da scuole, centri di formazione, asili. Dual UV-C si usa dappertutto, anche in casa!", aggiunge la dott.ssa Vergnano.





Il primato torinese / italiano di Dual UV-C si festeggerà durante il Waterfestival - VI Gran Premio di Motonautica che si terrà sul lago di Viverone (BI) dal 25 al 27 Settembre. La Dual Trend sarà presente come sponsor e - interviene la dott.sa Vergnano - "cogliamo l'occasione per festeggiare i primati del sanificatore d'aria Dual UV-C. Invitiamo tutti a partecipare per trascorrere un week-end all'insegna del divertimento e dello sport, ma anche per vedere dal vivo i nostri macchinari della linea dedicata alla sanificazione".





Chiedendole del futuro della sua azienda, la CEO Vergnano non ha dubbi: "Continueremo ad evolvere la nostra offerta di prodotti puntando, come abbiamo sempre fatto, sull'artigianato tecnologico italiano. Ci piace rappresentare il Made in Italy".