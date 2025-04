Sanità Abruzzo, UGL: “Ottimo risultato nelle elezioni RSU. Premiate coerenza e forza delle idee, avanti a testa alta per nuove sfide”

“La forza delle nostre idee, la coerenza, la presenza costante al fianco degli operatori per il rispetto dei loro diritti e della loro dignità hanno premiato la UGL Salute Abruzzo nelle recenti consultazioni per il rinnovo delle RSU della sanità.

Sono cinque i nostri rappresentanti eletti. Due nella ASL di Teramo, dove oltre al sottoscritto sarà presente Gianluca Antelli.

Ma la grande novità è il successo ottenuto nell’Arpa Abruzzo, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dove la UGL Salute pianta tre bandiere con Graziano Marino e Giorgia Fagnano per la provincia di Chieti e Matteo Di Francesco per quella di Teramo.

Nemmeno attacchi pretestuosi e ostracismo ideologico hanno frenato la voglia di cambiamento dei lavoratori.

Da questo momento in poi il nostro sforzo per garantire la giustizia sociale nel territorio della sanità abruzzese si moltiplica, pronti ad affrontare nuove sfide a testa alta” dichiara in una nota Stefano Matteucci, segretario regionale della UGL Salute Abruzzo.