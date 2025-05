Sanità Molise, Colacci (UGL): “Con l’arrivo dell’estate SSR rischia di collassare per organici ridotti. Personale sotto stress, servono soluzioni condivise”

Tempo di lettura: ~2 min

La UGL Salute Molise esprime forte preoccupazione per le condizioni in cui si troveranno a operare le strutture sanitarie della regione Molise con l’approssimarsi della stagione estiva.

"Le ferie del personale – dice il segretario regionale Giovanni Colacci - sacrosante e doverose, rischiano di far collassare un sistema già pesantemente compromesso da anni di carenze di organico e gestione emergenziale.

Le attuali dotazioni di personale sono drammaticamente insufficienti a garantire in modo continuativo e sicuro per i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Gli operatori sanitari in servizio sono sottoposti a turni massacranti, e il rischio burnout è ormai altissimo.

La UGL Salute Molise esorta la Direzione Generale ASREM e la politica tutta ad agire senza ulteriori rinvii per stabilizzare immediatamente il personale attualmente in servizio con contratti a termine, già formato, operativo e integrato nei reparti, evitando la dispersione di competenze e risorse preziose. Riteniamo importante coinvolgere le sigle sindacali nella stesura del nuovo Piano Organizzativo Sanitario (POS), affinché le scelte strategiche siano condivise e rispondenti ai reali bisogni dei territori.

Serve avviare con urgenza concorsi per il reclutamento di dirigenti e coordinatori, fondamentali per garantire una governance clinica adeguata e una continuità assistenziale efficiente. In un sistema commissariato e in difficoltà cronica, servono soluzioni concrete, tempestive e condivise.

Non resteremo a guardare mentre si mettono a rischio la salute dei cittadini e la dignità dei lavoratori. Chiediamo risposte immediate e l’apertura di un tavolo di confronto più volte promesso dall’azienda ma non ancora concesso"

