Sanità Puglia, UGL: “Indennità negata agli autisti nell’emergenza urgenza di Taranto. È una palese ingiustizia, non esistono lavoratori di serie A e serie B”

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“C’è tanta confusione sotto il cielo della sanità pugliese.

Tale da tagliare fuori dall’erogazione dell’indennità di Pronto Soccorso previste della Legge di bilancio 2022, 2023, 2024 alcuni lavoratori.

Come nel caso degli autisti tecnici del servizio di ambulanza capo alla ASL di Taranto, assunti mediante concorso pubblico, e gli autisti - soccorritori dipendenti di Sanitaservice (società in house provinding a totale gestione e partecipazione pubblica), ma confinati in un limbo che non ne definisce i contorni professionali e giuridici.

Così, pur svolgendo un ruolo fondamentale nel trasporto di pazienti con necessità di sangue e derivati, non beneficiano ad oggi del premio previsto dalla Legge di Bilancio, teso a gratificare gli sforzi e le competenze degli operatori.

Una evidente discriminazione, un’ingiustizia palese a cui la regione Puglia deve porre immediatamente rimedio.

Non posso e non devono esistere lavoratori di serie A e di serie B” dichiarano in una nota Giuseppe Mesto, segretario della UGL Salute Puglia, ed Errica Telmo segretario provinciale di Taranto.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti