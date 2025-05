Sanità, Talerico: A Catanzaro tutti in piazza, anche chi l'ha distrutta!

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Leggete con attenzione i nomi dei partecipanti alle manifestazioni sulla sanità tenutasi ieri a Catanzaro. Ci sono tutti. Tutti (dal Pd, ai seguaci di Renzi, ai Grillini, sino a tutti i sinistrosi) quelli che, nel corso degli anni, hanno contribuito a chiudere ospedali, tagliare risorse e smantellare pezzo dopo pezzo il sistema sanitario.

Oggi scendono in piazza (con compagnia cantante e concerto musicale) puntando il dito contro il disastro sanitario, accusando gli altri — ma omettendo, con ipocrisia, di dire che il fallimento della sanità pubblica è un problema nazionale, non solo calabrese.

Questi stessi protagonisti hanno sostenuto governi — di sinistra e in parte anche di destra — che hanno imposto scelte scellerate: tagli lineari, blocchi delle assunzioni, e totale assenza di programmazione.

Quello che non vi dicono, però, è che oggi in Calabria si sta cercando di invertire la rotta. Il presidente Occhiuto ha realizzato più assunzioni sanitarie degli ultimi trent’anni, ha investito risorse senza precedenti, avviato cantieri per l’edilizia sanitaria, e messo finalmente in regola i bilanci.

Grazie a questa azione di risanamento, la Calabria vede per la prima volta dopo quasi 14 anni una concreta possibilità di uscire dal commissariamento.

Ci troviamo a pagare gli errori accumulati dal 1970 con l’inizio del regionalismo, in un contesto in cui aumentano i malati e continuano i tagli. Eppure, nessuno dei contestatori in piazza oggi propone soluzioni reali e concrete, alternative a quelle già in campo.

Ancora una volta, assistiamo alla strumentalizzazione della sofferenza dei cittadini da parte di una certa politica: proclami, slogan, accuse... ma nessun contributo costruttivo.

Siamo d'accordo che in Calabria, come nel resto d'Italia, la sanità pubblica è in forte crisi e che le liste di attesa sono inaccettabili. Ma negli ultimi tre anni si è messo in campo tutto quello che si poteva e si doveva per consentire alla sanità nel giro di un paio di anni di portare risultati per dare risposte alla domanda di salute di tanti malati, troppi.

Dall'altra parte invece la solita sinistra che si autocelebra e si professa — a prescindere — migliore degli altri. Ma la storia racconta purtroppo un'altra verità: il fallimento anche dell'ultimo governo regionale di sinistra in tema di sanità. Quindi anziché alimentare odio e rabbia, dovremmo tutti lavorare — senza alcuna distinzione di colore o partito — per offrire ai calabresi una sanità migliore!

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia