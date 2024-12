Sanità, UGL Salute: «Riconoscere la figura dell’Autista Soccorritore e introdurre nel nuovo ccnl indennità specifiche»

«Il rinnovo del ccnl della sanità pubblica dovrà contenere norme per la valorizzazione della figura, importantissima per i servizi di emergenza, dell’Autista Soccorritore. E’ sempre più forte su tutto il territorio nazionale l’esigenza di trascinare fuori dal limbo questi professionisti dimenticati” dichiarano congiuntamente Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, il Coordinatore Nazionale dell’ Eemergenza Urgenza Pietro Abbandoni e il segretario provinciale di Pordenone Giuseppe Perricone. “La nostra segreteria nazionale da tempo chiede alle istituzioni preposte il riconoscimento giuridico, economico e contrattuale per migliaia di Operatori che quotidianamente ricoprono un ruolo essenziale ed insostituibile, all’interno dell’emergenza-urgenza del nostro SSN. La UGL Salute chiede inoltre che venga introdotta, anche per loro l’indennità specifica di tutela del malato e quella “di strada”. Vanno precisate – chiariscono i sindacalisti - le molteplici funzioni che l’Autista svolge: oltre alla conduzione dei mezzi di soccorso ed alla collaborazione attiva durante le fasi del soccorso stesso, si occupa della sicurezza del veicolo e di tutti gli altri operatori. Si dia il giusto riconoscimento a questi professionisti del comparto Sanità che, per troppo tempo, sono stati poco considerati e messi in secondo piano.. Auspichiamo, e ci batteremo perché il nuovo Ccnl renda stabile l’incarico di funzione per l’Autista soccorritore» concludono Giuliano, Abbandoni e Perricone.