Sanità, UGL: “Strutture Neuromed del sud non al passo dei tempi. Condizioni di lavoro impossibili per operatori”

“Le segreterie provinciali della UGL Salute di Napoli e Taranto unitariamente denunciano la cattiva gestione da parte della società Neuromed delle strutture territoriali del sud non al passo dei tempi.



L’episodio del recente licenziamento di alcuni operatori è solo la punta dell’iceberg delle gravi criticità riscontrate localmente.



La sanità privata è attraversata da un difficilissimo momento, con la trattativa per il rinnovo dei ccnl in fase di stallo e la conseguente proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 22 maggio.



Questa è una situazione che si ripercuote anche nell’erogazione dei servizi verso i cittadini alimentando come conseguenza un forte clima di tensione che spesso sfocia in forme di violenza, verbale ma anche fisica, nei confronti degli operatori sanitari, vittime incolpevoli di un sistema che va cambiato.



Emolumenti assolutamente insufficienti si sommano a condizioni di lavoro impossibili.



La Direzione Generale della Neuromed deve farsi carico di verificare lo stato delle singole unità dislocate sul territorio e procedere a un cambio di passo che allinei qualitativamente tutte le strutture mediante investimenti che consentano di difendere diritti e dignità degli operatori dichiara Franco Patrociello, segretario della UGL Salute Napoli ed Errica Telmo segretario della UGL Salute Taranto.