Sanità: G. Grillo, si prepara un decreto per la Calabria "incancrenita dei decenni"

CATANZARO, 10 MARZO - E' in preparazione un decreto per affrontare la situazione della sanità pubblica in Calabria: lo ha reso noto, in un post su Facebook, il ministro della Salute, Giulia Grillo. "Per la Calabria stiamo preparando un decreto ad hoc per affrontare finalmente una situazione grave, incancrenita nei decenni", ha scritto. Nello stesso post il ministro fa alcune precisazioni relative alle recenti ispezioni negli ospedali e alla situazione a Catania. "Come ministro vado a rendermi conto di persona delle condizioni degli ospedali non per propaganda ma perché è parte del mio lavoro", ha scritto Grillo. "Mi dispiace - ha aggiunto - che alcuni vogliano sempre fare polemica invece di cercare soluzioni.



Al ministero stiamo lavorando h24 per una nuova strategia sul sovraffollamento nei pronto soccorso, per elaborare misure che affrontino finalmente il dramma della carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, per sbloccare l'imbuto formativo per i medici neolaureati, per portare risorse per rimodernare gli ospedali".



Sulla situazione a Catania il ministro scrive inoltre: "I lavoratori della sanità di Catania (e non solo) chiedano a chi li rappresenta dov'erano quando il sistema è stato portato al collasso. Il ministro della Salute è al fianco di chi lavora e con le istituzioni che si adoperano per trovare soluzioni e mantenere viva la sanità pubblica, non con chi attacca continuamente chi cerca di portare cambiamento". Grillo si dice infine "disponibile al confronto e aperta alle proposte di chi vuole costruire un dialogo per salvare il nostro Servizio sanitario nazionale che il mondo ci invidia".

fonte immagine (PalermoToday)