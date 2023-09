Sanità Verona, Tabarelli (UGL): “Prosegue lo stato di agitazione sulla vertenza con AOUI per il SIO. Tutelare operatori e pazienti”

“Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione espletato assieme ad altre sigle sindacali di fronte al Prefetto sulla vertenza inerente il Sistema Informatico Ospedaliero – Trackcare adottato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona manteniamo attivo lo stato di agitazione del personale” dichiara Stefano Tabarelli, segretario regionale della UGL Salute Veneto.

“L’ assistenza diretta dei pazienti e la loro presa in carico si svolgono in tempi lunghissimi. Permangono quindi quei rischi per personale ed utenti che devono essere superati. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro alla presenza del Prefetto. Lo stato di agitazione si protrarrà fino ai primi giorni di settembre quando, se non si arriverà ad una soluzione condivisa, metteremo in campo ogni azione a tutela della sicurezza dei lavoratori”.